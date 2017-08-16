Международные отношения

Политику России в мире не одобряют, но и серьезной угрозой ее не считают

Pew Research Center изучил отношение к Владимиру Путину и его курсу

Восприятие России и ее внешней политики в мире остается отрицательным, говорится в опубликованном в среду исследовании Pew Research Center: 40% респондентов (опрошен 40 951 человек в 37 странах) воспринимают Россию негативно и 60% не одобряют ее внешнюю политику. Меньше всего позитивных эмоций у Европы и США, но немногим лучше настроены и жители Ближнего Востока: в Иордании, Турции, Израиле, Ливане и Тунисе превалирует негативное восприятие Москвы. Самые большие друзья – Вьетнам, Филиппины, Греция (см. график), а также страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом осуждение действий России на международной арене не коррелирует напрямую с ее восприятием как главной угрозы безопасности – так ее видит лишь 31% респондентов. «Влияние и мощь России» занимает последнее место среди восьми главных угроз безопасности, а лидируют запрещенное в России ИГИЛ (62%) и изменение климата (61%).

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dark.initr0
20:47 16.08.2017
Политика и экономика не всегда совместимые вещи. Тут надо глубоко понимать и нашу историю, события через которые прошла наша страна. США после второй мировой только выйграли, а наша страна была в руинах - поднять такую страну капитализм бы не смог, как и за короткий промежуток времени после революции превратить страну в индустриальную державу. На западе думают "кто сильнее, тот и прав", что в корне не верно. Наша внешняя политика не находит понимания среди жителей планеты из за той информационной войны, которую развязали западные СМИ. Или может быть кто нибудь из присутствующих скажет что политика США идеальна, заслуживает доверия и только единственная верная?
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