Политику России в мире не одобряют, но и серьезной угрозой ее не считают
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Восприятие России и ее внешней политики в мире остается отрицательным, говорится в опубликованном в среду исследовании Pew Research Center: 40% респондентов (опрошен 40 951 человек в 37 странах) воспринимают Россию негативно и 60% не одобряют ее внешнюю политику. Меньше всего позитивных эмоций у Европы и США, но немногим лучше настроены и жители Ближнего Востока: в Иордании, Турции, Израиле, Ливане и Тунисе превалирует негативное восприятие Москвы. Самые большие друзья – Вьетнам, Филиппины, Греция (см. график), а также страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом осуждение действий России на международной арене не коррелирует напрямую с ее восприятием как главной угрозы безопасности – так ее видит лишь 31% респондентов. «Влияние и мощь России» занимает последнее место среди восьми главных угроз безопасности, а лидируют запрещенное в России ИГИЛ (62%) и изменение климата (61%).
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