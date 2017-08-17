«Единая Россия» не будет дружить с иностранными праворадикалами

Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Маргиналы больше не друзья

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Авторы считают, что необходимо установить контакты с влиятельными партиями, партнерские отношения на постсоветском пространстве, а в странах Запада развивать взаимодействие с политическими силами широкого центра Андрей Гордеев / Ведомости

Бюро высшего совета «Единой России» подготовило доклад по реализации партийной внешней политики, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в партии. По инициативе председателя бюро Бориса Грызлова после съезда в январе созданы рабочие группы по социально-экономическому развитию, внешней политике и по государственно-политическому строительству. По каждой из этих тем к октябрю будет подготовлен доклад. «Это будет не новой программой, а развитием заложенных в ней идей: доклады позволяют сориентироваться в изменившейся ситуации», – говорит член бюро высшего совета Юрий Шувалов.