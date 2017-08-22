Прокуроры поправили контролеров
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Минтруд и Минприроды по требованию Генпрокуратуры внесли поправки в регламенты, которые определяют порядок действий подведомственных им Роструда и Росприроднадзора при осуществлении контроля за предпринимателями. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура обнаружила несоответствия закону о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей сразу в пяти административных регламентах – в сфере экологического надзора, надзора за охраной недр (Минприроды), надзоров за соблюдением трудового законодательства, расследованиями несчастных случаев и соблюдением требований по страхованию от несчастных случаев на производстве (Минтруд). Выяснилось, что эти документы позволяли контролерам требовать информацию, уже имеющуюся у госорганов, хотя запрет на это был введен законодательно. После вмешательства нарушения устранены, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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