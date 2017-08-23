Партии резко снизили активность на региональных выборах

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: В списках не значились

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Эксперты зафиксировали резкое снижение активности партий на региональных и муниципальных выборах 2017 г. А. Астахова / Ведомости

Более половины зарегистрированных в России партий – 43 из 71 – не выдвинули партсписки на выборы региональных парламентов и городских собраний региональных столиц, отмечается в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) по итогам выдвижения и регистрации кандидатов. Семь партий выдвинули в 17 кампаниях по 10 или более списков, шесть – по 3–5, еще 15 партий – по 1–2 списка. При этом 33 партии (46% от общего числа) не выдвигали кандидатов и в одномандатных округах – это абсолютный рекорд, констатируют эксперты (см. график). Продолжает сокращаться, по данным КГИ, и число самовыдвиженцев: если в 2015–2016 гг. в регионах таких кандидатов было в среднем 0,9 на один мандат, то в 2017 г. – 0,5.