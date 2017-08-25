Русские в Эстонии не хотят становиться российской пятой колонной
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По данным на начало 2017 г., в Эстонии проживает свыше 330 000 русских (более 25% населения). В Нарве, третьем по численности городе страны, более 90% жителей – русскоговорящие. После 1993 г. большинство из них стали людьми «без определенного гражданства», поскольку автоматически оно было предоставлено только тем, кто проживал на территории страны до 1940 г., и их потомкам, а остальные должны были сдавать экзамен на знание эстонского языка и конституции. Но с тех пор доля неграждан неизменно снижалась и теперь составляет всего 6% (см. график). Главное ограничение для них касается участия в политической жизни: они не имеют права голосовать на выборах в парламент страны и Европарламент, быть избранными в муниципальные советы, а также создавать партии и состоять в них, но имеют право голоса на местных выборах (ближайшие из них пройдут в октябре).
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