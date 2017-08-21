«Международное право важнее бизнеса»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объясняет, зачем развивать военное взаимодействие в ЕС и почему не обращает внимания на слова соратника Трампа, назвавшего его страну «пригородом Санкт-Петербурга»

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Свен Миксер, министр иностранных дел Эстонской Республики Андрей Козырев / Ведомости

События на Украине не пошатнули резко отношений России с Эстонией, в отличие от многих европейских стран. Но лишь потому, что они и так были прохладными с 1991 г., когда страны Балтии получили независимость. С Литвой и Латвией отношения развивались скорее волнообразно, но об Эстонии этого не скажешь.

В 2004 г. Эстония вошла в ЕС и НАТО. Этим летом на территории республики размещен батальон НАТО под командованием Великобритании – решение об этом было принято на прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве.

Страны Балтии и Польшу часто называют проамериканским и антироссийским лагерем в ЕС, однако победа Дональда Трампа в США внесла неопределенность даже в такой расклад. Он сам и его советники делали неоднозначные заявления по поводу НАТО и принципов коллективной защиты. Впрочем, вице-президент США Майк Пенс в конце июля на встрече в Таллине с президентами Эстонии, Латвии и Литвы заверил их, что нет повода для беспокойства.

Тема русскоговорящего меньшинства в Эстонии тоже не раз становилась камнем преткновения в двусторонних отношениях с Россией. После 1991 г. гражданство Эстонии было предоставлено автоматически только проживавшим на территории страны до 1940 г. и их потомкам («право крови»), все остальные должны были сдавать экзамен на знание эстонского языка и конституции. Сейчас в Эстонии около 6% населения – обладатели серых паспортов, неграждане.

В феврале 2014 г. Россия и Эстония подписали новый договор о границе и одобрили проект разграничения акваторий в Нарвском и Финском заливах, однако документ до сих пор не ратифицирован.

– Эстония с 1 июля возглавила Совет Европейского союза на ближайшие полгода, однако активная работа начнется в сентябре. Какие цели будет преследовать Эстония во внешней политике? В чем именно будет заключаться эстонский голос?

– Президентство означает, что мы теперь не просто один голос из 28. В ближайшие полгода мы будем председательствовать на многих собраниях и дискуссиях, порой придется способствовать достижению компромисса и приводить позиции к общему знаменателю, спикер парламента – примерно так выглядит наша роль сейчас. Но наша самая сильная карта на эти полгода – мы сможем формировать повестку.