В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море

Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Краснодарском крае МЧС России

В Краснодарском крае в поселке Волна упал в море автобус с рабочими, которые возвращались с вахты. МЧС сообщило о 17 погибших. 27 рабочих удалось спасти, из них 15 человек были госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, 9 человек доставляются в это лечебное заведение, трем пострадавшим оказана помощь на месте, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Всего в автобусе находился 41 человек.

Источник агентства в службе «Скорой помощи» региона сообщил, что на месте крушения было обнаружено тело 18-го погибшего.

Автобус принадлежит фирме, которая строит пирс (входит в систему порта «Тамань») для нефтегазовой компании «Таманьнефтегаз», он упал со строящегося пирса высотой 4 м. Машину уже подняли краном на поверхность. По данным следствия, опрокинувшийся автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения. При этом в пресс-службе администрации Темрюкского района заявили, что владелец автобуса – «ОТЭКО-Портсервис». В компании пообещали оказать материальную и всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, передает ТАСС.

Изначально СКР возбудил возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), позднее следствие добавило в дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СКР.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус упал в море со строящегося пирса, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Власти Темрюкского района назвали причиной происшествия отказ тормозов, добавив, что сейчас уточняют списки людей, находившихся в момент ЧП в автобусе.

На месте работают следователи и криминалисты. Следователи «будут рассматривать все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия», отметили в ведомстве.

Сотрудник компании «Таманьнефтегаз» Александр Черкасов рассказал РБК, что на предприятии не разглашают информацию об инциденте. «Закрытая информация», — пояснил он.