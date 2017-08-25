В Чечне убит депутат республиканского парламента

Депутат парламента Чеченской республики от КПРФ Мухмад Асхабов занимал пост председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов kprf.ru

В Чечне убит депутат местного парламента Мухмад Асхабов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. По данным собеседника агентства, Асхабов был убит при обстреле неизвестными его машины.

Источник в МВД также подтвердил «Ведомостям», что депутат погиб в результате покушения.

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия). Автомобиль Асхабова обстреляли утром 25 августа по дороге на работу, говорится в сообщении ведомства.

Депутат парламента Чеченской Республики от КПРФ Мухмад Асхабов занимал пост председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов. На сайте КПРФ опубликовано соболезнование Геннадия Зюганова в связи с кончиной Мухмада Асхабова. Собеседник, близкий к руководству КПРФ, подтвердил «Ведомостям» информацию о том, что депутат был расстрелян.

«Смерть вырвала его из наших рядов на самом взлете политической карьеры. И наш долг – продолжать его дело, идти по его пути, довершить то, что не успел сделать для Чечни и всей России Мухмад Магомедович», - написано на сайте партии.

На сайте также упоминается, что Асхабов прошел путь от партийного статистика до первого секретаря Чеченского республиканского комитета КПРФ, от бухгалтера до министра имущественных и земельных отношений. «И уже то, что после работы в такой сложной, тонкой, ответственной сфере народ доверил ему мандат депутата парламента Чеченской Республики, говорит, что проявил он себя как мудрый и честный руководитель, снискавший всенародное уважение», - пишет Зюганов.