Структура «Ростеха» выиграла первый тендер на поставку КОИБов в Подмосковье

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Подмосковье стало первым за много лет регионом, самостоятельно приобретающим КОИБы М. Стулов / Ведомости

Конкурс Мособлизбиркома на поставку 1000 комплектов комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) выиграл специализирующийся на создании защищенных систем связи концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», сообщает сайт госзакупок. Он снизил цену контракта на 25% (до 193 млн руб. при начальной цене в 260 млн) и обошел других участников конкурса – Арзамасский приборостроительный завод, МГТУ им. Баумана и НИИ «Восход». «Автоматика» готова поставлять КОИБы по самой низкой сейчас цене (193 200 руб. за комплект) – Центризбиркому заказанные в мае у МГТУ им. Баумана урны обойдутся в 199 000 руб. (в том конкурсе «Автоматика» тоже участвовала). Но если первые изготовленные Бауманкой аппараты уже проходят тестирование в ЦИК, то КОИБы от «Автоматики» пока не проверялись на рабочие качества. Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сказала, что будет готова комментировать закупку после заключения контракта с поставщиком (это должно произойти в течение 10 дней).

Подмосковье стало первым за много лет регионом, самостоятельно приобретающим КОИБы (в 2003 г. 1000 комплектов закупила Москва, но они пришли в негодность и были списаны), прежде такая техника находилась исключительно в федеральной собственности. Программа переоснащения избиркомов от 2012 г. (см. врез) была свернута под предлогом того, что техника не рассчитана на участие в выборах большого числа партий, но регионы буквально выпрашивали в ЦИК дефицитные КОИБы. Весной 2017 г. ЦИК начал поиск производителей для обеспечения более оптимальной цены: единственный на тот момент поставщик, ЗАО «Крок инкорпорейтед», оценивал один комплект КОИБа в 270 000 руб. Тогда же МГТУ им. Баумана представил собственную модель, разработанную по заказу корейской компании Miru Systems и стоившую около 180 000 руб.