Председатель избиркома уволен за снятие с выборов кандидатов от «Яблока»
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Во вторник Мосгоризбирком освободил от должности председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коптева Сергея Митюшова (он также занимает пост заместителя главы управы района Коптево) за подачу в суд заявления о снятии с муниципальных выборов четырех кандидатов из команды бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, выдвинутых от партии «Яблоко». Мосгоризбирком запретил комиссии исполнять не вступившие в силу решения суда и попросил прокуратуру обжаловать эти решения. В сообщении Мосгоризбиркома сказано, что Митюшов единолично, без решения избирательной комиссии обратился в суд с исковыми заявлениями об отмене регистрации уже зарегистрированных кандидатов и поэтому освобожден от обязанностей председателя за грубое нарушение законодательства и прав кандидатов.
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