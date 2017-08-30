Демократия
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Уволен за снятие

Председатель избиркома уволен за снятие с выборов кандидатов от «Яблока»

Московский районный чиновник обратился в суд от имени всей комиссии

Во вторник Мосгоризбирком освободил от должности председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коптева Сергея Митюшова (он также занимает пост заместителя главы управы района Коптево) за подачу в суд заявления о снятии с муниципальных выборов четырех кандидатов из команды бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, выдвинутых от партии «Яблоко». Мосгоризбирком запретил комиссии исполнять не вступившие в силу решения суда и попросил прокуратуру обжаловать эти решения. В сообщении Мосгоризбиркома сказано, что Митюшов единолично, без решения избирательной комиссии обратился в суд с исковыми заявлениями об отмене регистрации уже зарегистрированных кандидатов и поэтому освобожден от обязанностей председателя за грубое нарушение законодательства и прав кандидатов.

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