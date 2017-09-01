Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Камеры есть, а видео нет
Арбитражные суды получат системы для онлайн-трансляции заседаний
Но пока она не организована даже там, где такая техника уже есть
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Арбитражные суды получат системы для онлайн-трансляции заседаний
Д. Гришкин / Ведомости
На приобретение 200 комплектов программно-аппаратных комплексов системы аудиовидеозаписи, протоколирования и онлайн-трансляции судебных заседаний будет потрачено 80 млн руб. Они предназначены для арбитражных судов более чем двух десятков регионов, а также апелляционных судов, следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). Шесть таких систем, к примеру, планируется установить в арбитражном суде Чеченской республики.
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