Безопасность и право
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Камеры есть, а видео нет

Арбитражные суды получат системы для онлайн-трансляции заседаний

Но пока она не организована даже там, где такая техника уже есть

На приобретение 200 комплектов программно-аппаратных комплексов системы аудиовидеозаписи, протоколирования и онлайн-трансляции судебных заседаний будет потрачено 80 млн руб. Они предназначены для арбитражных судов более чем двух десятков регионов, а также апелляционных судов, следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). Шесть таких систем, к примеру, планируется установить в арбитражном суде Чеченской республики.

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