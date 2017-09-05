97 000 человек проголосуют на чужих избирательных участках

Это лишь 0,4% от общего числа избирателей на региональных выборах

Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Неохота к перемене мест

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Наиболее активная миграция среди избирателей отмечена в Пермском крае, где поменяли место приписки около 20 000 человек Дмитрий Новожилов / Ведомости

Понедельник стал последним днем, когда жители регионов, где через неделю пройдут выборы, могли воспользоваться возможностью самостоятельного выбора избирательного участка. По данным на 3 сентября, это сделали 97 095 человек, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на семинаре для представителей партий, посвященном наблюдению за выборами. Подавляющее большинство избирателей, отказавшихся от «избирательного рабства», подали заявления о голосовании по месту нахождения в территориальные и участковые избирательные комиссии. 12 000 избирателей обратились для этого в многофункциональные центры, а около 4000 человек воспользовались порталом госуслуг.