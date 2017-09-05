Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Ангела Меркель усыпила Германию
Канцлер Германии Ангела Меркель выиграла предвыборные дебаты
И ее, и избирателей устраивает статус-кво, считают немецкие эксперты
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Шульц оставил Меркель в покое, а именно покой и статус-кво ей и нужны для победы, пишет Der Spiegel
Kay Nietfeld / dpa via AP
В воскресенье в Берлине прошли первые и единственные дебаты между главными соперниками на выборах в бундестаг, которые пройдут 24 сентября. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер Ангела Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обсудили кризис с беженцами и их интеграцию, внутреннюю безопасность и внешнюю политику, состояние экономики и социальную справедливость. Победила Меркель, посчитало 55% телезрителей (за Шульца проголосовало 35%), опрошенных институтом общественного мнения Infratest. По опросу Der Spiegel, 76% избирателей заявили, что дебаты никак не скажутся на их предпочтениях, 10% признались, что перешли на сторону СДПГ, 5,5% – в лагерь ХДС.
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