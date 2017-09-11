ЕСПЧ всерьез заинтересовался делом о массовой блокировке сайтов в России

Решение по нему может определить практику в этой сфере для всей Европы

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Власти должны объяснить действительно ли спорная норма предусматривает массовую блокировку сайтов Максим Стулов / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) привлек пять общественных организаций в качестве третьих лиц к делу о попутных блокировках интернет-сайтов, сообщил правовой аналитик «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий в Страсбурге интересы автора жалобы, директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова. В их числе российская организация «Роскомсвобода», противостоящая цензуре в интернете, а также международные правозащитные организации, защищающие права СМИ, – Access Now (одна из самых известных американских правозащитных организаций, занимающихся интернетом), «Артикль 19», Фонд электронных рубежей и Европейский институт информационного общества (Словакия). «Уже пять игроков на нашей стороне, это очень круто», – радуется юрист.

ЕСПЧ также уведомил в коммуникации, что президент секции счел дело Харитонова «потенциально ведущим» – т. е. оно связано с вновь выявленной проблемой, которая носит системный характер и может в перспективе потребовать мер общего характера, объясняет Гайнутдинов. А решение по делу будет иметь важное и даже определяющее значение для практики в этой сфере, причем не только в России.

Пострадали за компанию 5 млн невиновных ­интернет-ресурсов попали под блокировку заодно с нарушителями с момента вступления в силу закона о черном списке интернет-сайтов, подсчитала «Роскомсвобода»

Харитонов пытался обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку Роскомнадзором. Под блокировку подпадают не только интернет-страницы с запрещенной информацией, но и оказавшиеся с ними на одном IP-адресе. Из-за этого сайт Харитонова в 2012 г. был заблокирован на три месяца заодно с сайтом, на котором обнаружили пропаганду наркотиков. Харитонов дошел до Конституционного суда, но в сентябре 2014 г. тот отказался рассматривать жалобу – по его мнению, предъявить претензию следует хостинг-провайдеру, который не отреагировал вовремя на сообщение властей о запрещенной информации на сайте-виновнике.

До конца этой недели правительство должно ответить ЕСПЧ на ряд вопросов. Власти должны объяснить, насколько описанные в законе правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма предусматривает массовую блокировку сайтов и требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес.

По данным «Роскомсвободы», около 97% сайтов блокируются в России только за то, что находятся на тех же IP-адресах, что и ресурсы с противоправной информацией. «Мы собираемся рассказать суду, как именно работают блокировки в России и как технически ограничивается доступ к сайтам из реестра», – говорит юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его словам, каждый провайдер волен выбирать, каким способом блокировать доступ к ресурсу, но для постраничной блокировки требуется дорогостоящее оборудование и такой способ применяется очень редко. Большинство же провайдеров, чтобы избежать штрафов, применяют блокировку по IP-адресу, что нарушает права и владельцев добросовестных ресурсов, и миллионов граждан, резюмирует юрист.