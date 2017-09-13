За пост главы подмосковного арбитража поспорят сыновья сенатора и судьи КС

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В пресс-службе Арбитражного суда Москвы вопрос о родственных связях зампредседателя оставили без комментариев, Д. Абрамов / Ведеомсти

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 21 сентября рассмотрит вопрос о рекомендации кандидата на должность председателя Арбитражного суда Московской области, следует из повестки, опубликованной сайтом коллегии. Вакансия образовалась в апреле, после того как возглавлявший суд Александр Евстифеев был назначен врио главы Марий Эл (предыдущий губернатор Леонид Маркелов сейчас под следствием). По данным ВККС, на должность претендуют двое: зампред Арбитражного суда Москвы Андрей Бондарь и председатель Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс.

Оба – дети известных родителей. Андрей Бондарь – сын судьи Конституционного суда Николая Бондаря, говорил ранее человек в судейском сообществе. В пресс-службе Арбитражного суда Москвы вопрос о родственных связях зампредседателя оставили без комментариев, но и в его биографии указано, что он является уроженцем Ворошиловградской (ныне – Луганской) области Украины, как и Николай Бондарь, до назначения судьей Конституционного суда в 2000 г. преподававший в Ростовском госуниверситете. В Ростове начинал судейскую карьеру и Андрей Бондарь, работавший сначала в районном, а затем в областном суде. В 2005 г. он был назначен сразу зампредом Арбитражного суда Москвы (его тогда возглавлял зампредседателя Верховного суда, председатель коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко). В октябре истекает второй шестилетний срок пребывания Бондаря в этой должности (руководители арбитражных судов не могут занимать должность более двух сроков подряд). Кресс – сын члена Совета Федерации от Томской области, экс-губернатора региона Виктора Кресса. Судейскую карьеру начинал в Томске, Арбитражный суд Дальневосточного округа возглавил в 2013 г. В 2015 г. уже пытался перебраться в Москву, приняв участие в конкурсе на должность председателя Десятого апелляционного суда, но в последний момент отозвал свое заявление.

Бондарь имеет большой опыт работы и с этой точки зрения его приход в Арбитражный суд Московской области выглядел бы вполне логично, рассуждает руководитель аналитической службы «Инфралекса» Ольга Плешанова. Его сложно назвать близким к кому-либо: он работал с разными председателями, хорошо знает специфику столичного региона и сможет поддержать положительные тенденции, наметившиеся в Московской области с приходом Евстифеева. Облсуд долгое время «ходил в отстающих», последнему председателю вроде бы удалось переломить ситуацию, однако он не проработал на этом месте достаточно долго. Между тем роль областного суда значима: в регионе дорогая земля, идет активное строительство, зарегистрировано много логистических и производственных компаний, напоминает Плешанова.