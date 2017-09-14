На момент обвала под землей находились 109 горняков, сообщили в МЧС

В Коми в нефтешахте обвалилась порода М. Сергеев / Ведомости

В Коми в нефтешахте №1 НШУ «Яреганефть» компании «Лукойл-Коми» обвалилась порода в забое.

«На шахте произошло обрушение породы, 1 человек погиб», - рассказал «Ведомостям» представитель МЧС по республике Коми. Больше в ходе инцидента никто не пострадал. В момент обвала на аварийном участке находилось 6 человек. Всего в шахте работает 100 человек. Остальных участков шахты это не коснулось. Шахта продолжает работать в штатном режиме, с тех пор произошла пересменка, добавил он.

Нефтешахта входит в структуру «Лукойла», в компании подтвердили ЧП, причины обвала выясняют. «Ведомости» ожидают комментария от компании «Лукойл».

«14 сентября 2017 г. в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» от дежурного Ухтинского военизированного горноспасательного отряда поступило сообщение, что при проведении проходческих работ произошел вывал куска породы в забое нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта», - говорится на сайте МЧС. На месте работают 13 горноспасателей, задействованы 3 единицы техники, оперативная группа Ухтинского местного пожарно-спасательного гарнизона. «Информация по пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении МЧС.

Последний раз авария на шахте в Коми произошла приблизительно 1,5 г. назад. Тогда во время взрыва в шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») погибли 36 человек. Позже компания приняла решение затопить шахту (на это было потрачено 500 млн руб.), в ней осталось оборудования на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

Позже Ростехнадзор выдвинул три версии взрыва, точную причину не удалось установить из-за затопления шахты. Основная причина – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал.

Техкомиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Как проводились спасательные работы на шахте «Северная» компании «Воркутауголь»