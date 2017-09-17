Минюст планирует узаконить коллективные иски от граждан

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В 2012 г. Минюст уже пытался ввести институт групповых исков от граждан AFP

Министерство юстиции предлагает ввести в гражданское законодательство новый институт – дела о защите прав и законных интересов группы лиц, следует из уведомления о разработке поправок в Гражданский процессуальный кодекс на портале раскрытия информации. Это позволит внедрить механизм защиты прав и интересов потребителей в судах общей юрисдикции, сказано в пояснениях к уведомлению: граждане получат возможность отстаивать свои права через единого представителя без нотариальной доверенности. А суды эта инициатива избавит от необходимости рассматривать большое количество идентичных исков, поясняют в Минюсте. Институт групповых исков успешно применяется для защиты прав юридических лиц, напоминают авторы инициативы, но нужно будет скорректировать несколько кодексов, чтобы унифицировать порядок подачи таких исков во все виды судов.

В 2012 г. Минюст уже пытался ввести институт групповых исков от граждан: документ был внесен в Госдуму депутатами от Общероссийского народного фронта, но до сих пор не принят, хотя и не снят с рассмотрения. О причинах задержки соавтору законопроекта Михаилу Старшинову ничего неизвестно. С представителем Минюста в пятницу вечером связаться не удалось.

Возможность группового обращения в суд есть и сейчас, но решение вопроса об объединении исков отдано на усмотрение суда, говорит адвокат Игорь Трунов, часто представляющий в судах большие группы потерпевших. Были коллективные иски о возмещении вреда после теракта в театральном центре на Дубровке и падения самолетов, напоминает он. Чаще всего суды соглашаются объединять иски, но, например, в деле о гибели под Донецком самолета Анапа – Санкт-Петербург московским адвокатам пришлось почти по 100 делам ездить в суд Петербурга, говорит адвокат. Если возможность подачи коллективных исков будет урегулирована законом, то у московских адвокатов появится возможность защищать интересы 50–100 жителей разных городов, пострадавших в одном происшествии, – сейчас объединение таких исков невозможно, а у адвокатов, работающих по этим делам бесплатно, нет финансовой возможности участвовать в таком количестве процессов одновременно, поясняет Трунов.-