Масляков опроверг запрет на шутки про президентов в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков и президент России Владимир Путин Виталий Невар / ТАСС

Президент Международного союза КВН Александр Масляков - старший прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о наличии запрета на шутливые номера о президентах.

«В связи с «обеспокоенностью» некоторых журналистов по поводу «запрета на номера и сценки про президентов» мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков», - приводятся слова Маслякова на официальном сайте КВН. По его мнению достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что номера на политические темы, шутки про президента России Владимира Путина и про лидеров других стран «были, есть и будут».

Под заявлением Маслякова размещено 11 видеороликов на политические темы, а также про Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова, премьера Дмитрия Медведева и других.

Ранее в пресс-службе КВН уже опровергали наличие цензуры. «Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — отмечали в пресс-службе КВН (цитата по «РИА Новости»).

11 сентября на канале Wanna Banana в YouTube появилось интервью бывшего лидера команды СОК и редактора Высшей лиги КВН Дмитрия Колчина. Рассказывая о процессе работы над политическими шутками, он заявил, что в КВН существует запрет на сценки о президенте. По его словам, в КВН уже нет больше авторов, которые работают над такими номерами.

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По его словам, номера на политические темы, которые появляются в передаче, скорее комплиментарные. Каждая сценка с упоминанием политического деятеля должна получить одобрение нескольких редакторов. Колчин также рассказал о причинах ухода из КВН.

20 августа Путин посетил Всероссийский образовательный форум «Таврида». Во время встречи с молодыми участниками форума он отвечал на вопросы о проблеме нравственности и цензуры на телевидении и в интернете. Путин тогда говорил, что творческое сообщество должно само фильтровать теле- и интернет-контент, а влияние государства в этой сфере нужно минимизировать.

По его словам, «должно быть запрещено то, что запрещено в законе, везде - и в интернете, на телевидении и в других СМИ». «Но все другое может быть осуществлено только одним способом - фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства», - говорил он (цитата по ТАСС).