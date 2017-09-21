Глава Белгородской области получил право выбрать преемника

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Савченко, избранный на седьмой губернаторский срок, стал единственным из старожилов, кто получил слово во время открытой части встречи с президентом Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин поддержал идею белгородского губернатора Евгения Савченко о подготовке команды, которая могла бы продолжить работу после его ухода с поста руководителя региона. «Я уже на финише, на пятилетний финиш выхожу», – сказал Савченко в среду во время традиционной встречи президента с избранными губернаторами. На встрече в Кремле присутствовали 17 руководителей регионов, избранных 10 сентября, включая 11 губернаторов, назначенных на этот пост в последний год.

Савченко, избранный на седьмой губернаторский срок, стал единственным из старожилов, кто получил слово во время открытой части встречи с президентом. «Надо думать о преемственности <...> о той команде, которая останется, чтобы она работала не менее активно (чем нынешняя)», – обратился он к Путину, который чуть раньше предложил избранным губернаторам проводить для формирования своих команд открытые конкурсы. Для подготовки своего кадрового резерва Савченко предложил использовать институт наставничества. Он был распространен в советское время, сейчас его применяют в крупных корпорациях и опробуют в муниципальных органах и правительстве Белгородской области, пояснил губернатор.

Путин против идеи Савченко не возражал: «Исхожу из того, что вы по-прежнему, не ослабляя внимания к текущим проблемам и руководствуясь интересами перспективного развития, будете осуществлять свои обязанности. И, надеюсь, что не только будете готовить в течение ближайших лет достойную будущую команду для Белгородской области, но и сможете помочь кадрами другим регионам и федеральному центру».

Лифты открываются Администрации президента и правительству поручено организовать общенациональные открытые конкурсы для отбора граждан в органы власти, сообщил на встрече с губернаторами Владимир Путин. Это нужно, чтобы молодые люди видели, что социальные лифты работают вне зависимости от каких-то связей, заявил он.

Савченко получил от президента разрешение готовить преемника, согласен политолог Евгений Минченко. По его мнению, это сигнал для других губернаторов-старожилов: «Показан идеальный сценарий: не держитесь за кресла, заранее начните готовиться к уходу – и все будет нормально».

Диалог Путина и Савченко подтвердил статус последнего как губернатора, находящегося на особом положении, но проецировать случившееся на других руководителей регионов сложно, осторожен политолог Михаил Виноградов. С одной стороны, сигнал о наличии такой привилегии для заслуженных губернаторов полезен, особенно он может быть интересен руководителю Кемеровской области Аману Тулееву (он в этом году на несколько месяцев прервал работу из-за сложной операции, а сейчас исполняет обязанности, оставаясь в инвалидном кресле), отмечает эксперт. Но список заслуженных губернаторов, которые имеют право на эту привилегию, никогда не будет обнародован, считает Виноградов. Нет формальной гарантии на назначение подготовленного им человека и у Савченко: хотя его моральное право на такое решение подтверждено, но кто и через какое время будет решать этот вопрос, не ясно – в этой ситуации достаточно много переменных, отмечает собеседник «Ведомостей».