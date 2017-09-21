Госдума изучит зарубежный опыт снижения протестных настроений

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В исследовании должны оценить потенциал альтернативных политических сил новой формации, опирающихся на протестную электоральную базу, и сформулировать рекомендации по совершенствованию российского законодательства, регулирующего партийно-политическую деятельность REUTERS

В интересах программы научно-экспертной и исследовательской работы Госдумы в 2017 г. на портале госзакупок опубликовано 26 извещений о конкурсах на различные исследования от комитетов и фракций. Всего на исследования в 2017 г. будет потрачено 104 млн руб. Как рассказал руководитель экспертно-аналитического управления Госдумы Ян Ваславский, этап публикации конкурсов на этот год почти завершен, а сейчас Дума собирает предложения по темам на следующий год, которые будут сформированы к концу октября.

Комитет по регламенту заказал мониторинг парламентской и законотворческой деятельности в других странах. Цели исследования – прогнозирование идейно-политических трендов, отслеживание тенденций изменения политического ландшафта ведущих стран и выявление перспективных политических сил. Исследование «Трансформация политического ландшафта стран Запада: кризис традиционных партий и альтернатива новой формации» должно содержать в себе анализ зарубежного опыта снижения протестных общественных настроений и «резистентности политических систем к радикализму в интересах обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности в России». В исследовании должны оценить потенциал альтернативных политических сил новой формации, опирающихся на протестную электоральную базу, и сформулировать рекомендации по совершенствованию российского законодательства, регулирующего партийно-политическую деятельность. Результаты работы должны быть использованы Госдумой при совершенствовании законодательства и формировании отношений с парламентариями стран Запада и представителями сил новых формаций.

Депутатов волнуют самые разные социальные, экономические и правовые вопросы. В сфере экономического регулирования заказаны исследование по совершенствованию использования лесного фонда России для подготовки поправок в Лесной кодекс, анализ развития внутреннего и въездного туризма, перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Думу интересует анализ новейших финансовых технологий, включая криптовалюты, отдельное исследование касается регулирования цифровой экономики.

Путин вдвое лучше депутатов 45% опрошенных «Левада-центром» респондентов одобряют работу Госдумы. Это опубликованные в четверг данные сентябрьского опроса, а в августе работу Думы одобряли 42% опрошенных. Работу Владимира Путина одобряет 83% респондентов

Одна из тем, заказанных коммунистами, – выработка научно обоснованного и социально ответственного подхода к формированию модели прогрессивной шкалы налогообложения на основе международного опыта с учетом реального уровня жизни различных слоев населения. КПРФ в 2017 г. заказала три исследования, в том числе по госмонополии на ликероводочную продукцию и законодательству о национализации, а в 2018 г. планирует проанализировать закон об образовании, процентную ставку и анализ действий регуляторов в других странах в условиях кризиса, рассказал коммунист Николай Коломейцев. Само по себе исследование зарубежного опыта – разумная и неотъемлемая часть эффективной законодательной работы и способ учиться на чужих ошибках, считает политолог Михаил Виноградов. Но поскольку в заимствованиях и интеграции мирового опыта не очень принято признаваться, язык названий политических исследований Думы выглядит недостаточно академично и слишком публицистично – это попытка подстроиться под российскую повестку, объясняет он. По его словам, полезность исследований зависит от интерпретации их выводов и адаптации – например, в законах, описывающих новые технологические достижения.