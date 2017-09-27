Власть
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Саратовские страдания

В Саратове уволены главы всех территориальных избиркомов

Федеральный центр продолжает показательную борьбу за чистоту выборов, считают эксперты

Саратовский облизбирком во вторник уволил председателей всех шести территориальных избиркомов (ТИК) Саратова и четырех ТИК по области. Председатель облизбиркома Павел Точилкин сообщил, что во время выборов губернатора и облдумы 10 сентября в городе было много жалоб на нарушения, хотя в целом они не повлияли на результаты. Область одной из последних отчиталась о вводе протоколов в ГАС «Выборы», что говорит, по мнению Точилкина, о ненадлежащей работе и низкой профподготовке членов ТИК. По информации агентства «Свободные новости», одна из уволенных, Ирина Жукова, заявила, что ни одну из жалоб облизбирком не признал обоснованной, поэтому она не понимает, в чем вина председателей ТИК.

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