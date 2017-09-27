В Саратове уволены главы всех территориальных избиркомов

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В Саратове по итогам сентябрьских выборов отправлены в отставку председатели всех территориальных избиркомов Е. Разумный / Ведомости

Саратовский облизбирком во вторник уволил председателей всех шести территориальных избиркомов (ТИК) Саратова и четырех ТИК по области. Председатель облизбиркома Павел Точилкин сообщил, что во время выборов губернатора и облдумы 10 сентября в городе было много жалоб на нарушения, хотя в целом они не повлияли на результаты. Область одной из последних отчиталась о вводе протоколов в ГАС «Выборы», что говорит, по мнению Точилкина, о ненадлежащей работе и низкой профподготовке членов ТИК. По информации агентства «Свободные новости», одна из уволенных, Ирина Жукова, заявила, что ни одну из жалоб облизбирком не признал обоснованной, поэтому она не понимает, в чем вина председателей ТИК.