Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Кремль усилил Минюст
Президент усилил Минюст кремлевским борцом с коррупцией
Олег Плохой назначен первым заместителем министра юстиции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Плохой назначен в Минюст явно с прицелом на будущее назначение министром юстиции, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»
Алексей Никольский / РИА Новости
Руководитель управления президента по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой назначен первым заместителем министра юстиции, следует из опубликованного в среду указа Владимира Путина. Это управление Плохой возглавлял с момента его создания в 2013 г. Его место в Кремле займет Андрей Чоботов, сказано в другом указе президента.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}