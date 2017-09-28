Президент усилил Минюст кремлевским борцом с коррупцией

Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Кремль усилил Минюст

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Плохой назначен в Минюст явно с прицелом на будущее назначение министром юстиции, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» Алексей Никольский / РИА Новости

Руководитель управления президента по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой назначен первым заместителем министра юстиции, следует из опубликованного в среду указа Владимира Путина. Это управление Плохой возглавлял с момента его создания в 2013 г. Его место в Кремле займет Андрей Чоботов, сказано в другом указе президента.