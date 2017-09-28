Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Здание новое, проблемы старые
Рособрнадзор не разрешает Европейскому университету работать в новом здании
Из прежнего помещения – дома-памятника – вуз выселяют городские власти
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Европейский университет в Санкт-Петербурге учрежден в 1994 г. как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам
Е. Егоров / Ведомости
Рособрнадзор с 19 по 22 сентября провел внеплановую проверку в здании Европейского университета на Гагаринской, 6/1. Проверяли достоверность сведений в заявлении университета на получение новой лицензии – ведомство должно принять решение до начала ноября.
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