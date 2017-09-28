Безопасность и право
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Здание новое, проблемы старые

Рособрнадзор не разрешает Европейскому университету работать в новом здании

Из прежнего помещения – дома-памятника – вуз выселяют городские власти

Рособрнадзор с 19 по 22 сентября провел внеплановую проверку в здании Европейского университета на Гагаринской, 6/1. Проверяли достоверность сведений в заявлении университета на получение новой лицензии – ведомство должно принять решение до начала ноября.

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