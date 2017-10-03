Боевики в Сирии предприняли контратаки и захватили город в глубоком тылу

Но изменить ситуацию в свою пользу им не удалось

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Шоссе М20 боевикам нигде не удалось перерезать, и конвои с вооруженной охраной продолжают передвигаться по нему в Дейр-эз-Зор Erik De Castro / REUTERS

Наступление, объявленное запрещенной в России группировкой ИГИЛ на юге Сирии, свелось к серии налетов на посты правительственных войск вдоль магистрального шоссе М20 из Хомса в Дейр-эз-Зор, деблокированный недавно город на востоке Сирии, сообщил офицер из Министерства обороны России. Но, по словам собеседника «Ведомостей», боевикам ИГИЛ удалось захватить находящийся в глубоком тылу западнее Пальмиры город Эль-Карьятейн, который был отбит с помощью Воздушно-космических сил России (ВКС) еще весной 2016 г., – захват произвели в основном спящие ячейки группировки в самом городе.