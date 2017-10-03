Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Приставы защитят бюджет от себя
Борьбой с хищениями в ФССП будет бороться отдельное управление
Но эксперты сомневаются в его независимости
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Приставы защитят бюджет от себя
Сергей Портер / Ведомости
Минюст просит у президента Владимира Путина разрешить создать новое, пятнадцатое, управление в штате Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Новое подразделение должно будет следить за расходованием бюджетных средств службой, а также контролировать деньги, поступающие во временное распоряжение территориальных подразделений приставов. Проект соответствующего указа президента опубликован в понедельник, 2 октября, на портале проектов нормативных актов.
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