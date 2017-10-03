Политика
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Светлана Бочарова
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Приставы защитят бюджет от себя

Борьбой с хищениями в ФССП будет бороться отдельное управление

Но эксперты сомневаются в его независимости

Минюст просит у президента Владимира Путина разрешить создать новое, пятнадцатое, управление в штате Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Новое подразделение должно будет следить за расходованием бюджетных средств службой, а также контролировать деньги, поступающие во временное распоряжение территориальных подразделений приставов. Проект соответствующего указа президента опубликован в понедельник, 2 октября, на портале проектов нормативных актов.

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