Алексею Навальному отказали в согласовании акций 7 октября

Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Третий день в году

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Администрация города отказалась согласовывать мероприятие, поэтому Навальный призвал выйти на несогласованный митинг на Марсово поле Евгений Разумный / Ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 7 октября проведет акцию на Тверской улице в Москве. Власти города митинг не согласовали, но политик считает такое решение незаконным. По его мнению, поскольку власть не предложила альтернативных площадок, то в соответствии с постановлением Конституционного суда мероприятие «полностью легальное». Сам Навальный сейчас отбывает 20 суток административного ареста, поэтому участия в акции не примет. Административный арест был наложен на него 2 октября после призывов выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде, который политик также счел согласованным.