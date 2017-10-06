Нобелевскую премию мира получили борцы за запрет ядерного оружия
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Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании за запрет ядерного оружия (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, (ICAN)). Как заявил Норвежский нобелевский комитет, организация награждена за усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от любого использования ядерного оружия и за попытки запретить такие вооружения с помощью соглашений. В этом случае комитет поощрял не результат работы организации, но ее устремления и деятельность.
Это международная организация, основанная в 2007 г. в Австралии. Ее цель - добиться заключения и исполнения договора о полном запрете ядерного оружия. Сейчас в ICAN состоят 468 организаций-партнеров из 101 страны.
В этом году на премию мир претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 организации, имена и названия нобелевский комитет хранит в тайне. По расчетам букмекеров, вероятнее всего, премию получит папа римский Франциск (1.90), сообщал Championat.com. Следом назывались канцлер Германии Ангела Меркель (3.00), сирийские отряды «Белые каски» (3.50) и убитая перед референдумом по Brexit депутат британского парламента Джо Кокс (6.00). Посмертно премия мира присуждалась только один раз - в 1961 г. Дагу Хаммаршельду.
В 2016 г. Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Норвежский нобелевский комитет оценил его усилия в стремлении завершить полувековую гражданскую войну в стране. За четыре года переговоров Сантосу удалось договориться c повстанческой группировкой FARC о завершении войны, которая унесла жизни более 260 000 человек. Несмотря на то что на референдуме с минимальным перевесом победили противники перемирия, в ноябре правительство Колумбии заключило окончательное соглашение о перемирии с повстанцами, которое затем ратифицировал конгресс.
Нобелевская премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Среди ее лауреатов Европейский союз (в 2012 г.), президент США Барак Обама (в 2009 г.), вице-президент США Эл Гор (в 2007 г.) и экс-президент США Джимми Картер (в 2002 г.), президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 г.).