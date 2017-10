Нобелевскую премию мира получили борцы за запрет ядерного оружия

Акция ICAN у посольства Северной Кореи в Берлине Britta Pedersen / DPA / ТАСС

Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании за запрет ядерного оружия (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, (ICAN)). Как заявил Норвежский нобелевский комитет, организация награждена за усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от любого использования ядерного оружия и за попытки запретить такие вооружения с помощью соглашений. В этом случае комитет поощрял не результат работы организации, но ее устремления и деятельность.

Это международная организация, основанная в 2007 г. в Австралии. Ее цель - добиться заключения и исполнения договора о полном запрете ядерного оружия. Сейчас в ICAN состоят 468 организаций-партнеров из 101 страны.

В этом году на премию мир претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 организации, имена и названия нобелевский комитет хранит в тайне. По расчетам букмекеров, вероятнее всего, премию получит папа римский Франциск (1.90), сообщал Championat.com. Следом назывались канцлер Германии Ангела Меркель (3.00), сирийские отряды «Белые каски» (3.50) и убитая перед референдумом по Brexit депутат британского парламента Джо Кокс (6.00). Посмертно премия мира присуждалась только один раз - в 1961 г. Дагу Хаммаршельду.

В 2016 г. Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Норвежский нобелевский комитет оценил его усилия в стремлении завершить полувековую гражданскую войну в стране. За четыре года переговоров Сантосу удалось договориться c повстанческой группировкой FARC о завершении войны, которая унесла жизни более 260 000 человек. Несмотря на то что на референдуме с минимальным перевесом победили противники перемирия, в ноябре правительство Колумбии заключило окончательное соглашение о перемирии с повстанцами, которое затем ратифицировал конгресс.

Нобелевская премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Среди ее лауреатов Европейский союз (в 2012 г.), президент США Барак Обама (в 2009 г.), вице-президент США Эл Гор (в 2007 г.) и экс-президент США Джимми Картер (в 2002 г.), президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 г.).