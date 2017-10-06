Washington Post ждет через неделю заявления Трампа о выходе из сделки с Ираном

В конце следующей недели президент США Дональд Трамп может заявить о выходе из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информированные о планах главы государства. По их данным, он сошлется на результаты анализа политики в отношении Ирана, который проводился несколько месяцев. Он скажет, что анализ позволил прийти к выводу, что больше нельзя подтвердить, что Тегеран выполняет условия соглашения, и что это соглашение не соответствует национальным интересам США.

Затем решение будет должен принять конгресс. Для возвращения недавно снятых санкций против Ирана Сенату потребуется простое большинство в 51 голос, отмечает издание. После этого Иран сможет созвать представителей стран, подписавших соглашение по ядерной сделке, и обвинить США в нарушении договоренности. Газета отмечает, что европейским участникам соглашения будет трудно возразить и что, вероятно, Иран поддержат его традиционные союзники - Россия и Китай. Начнется серьезный кризис, непонятно, что в этом случае надо будет заявлять и делать, заявил изданию европейский чиновник из одной из стран - участниц соглашения. По словам европейских источников The Washington Post, все чиновники администрации Трампа, кроме самого Трампа, говорили, что они против выхода США из соглашения, но на всякий случай уже некоторое время готовятся к объявлению решения президента. По словам одного из них, чиновники Белого дома активно обсуждают проблему с конгрессом и говорят, что пока конгрессмены не собираются незамедлительно возвращать санкции, еще ничего не решено.

Выход США из сделки по Ирану будет иметь более серьезные последствия, чем выход из Парижского соглашения по климату, и может осложнить отношения Америки с ее самыми близкими союзниками в Европе, пишет газета. Ее источники говорят, что ни Великобритания, ни Франция, ни Германия (эти страны подписали сделку) не считают, что Иран нарушает условия соглашения. Возвращение санкций США против Ирана, несомненно, скажется на бизнесе компаний из этих стран, которые сотрудничают с Ираном, полагают они.