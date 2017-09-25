МИД Ирана назвал оскорбительным продление запрета на въезд в США для иранцев

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал оскорбительным запрет на въезд граждан Ирана в США. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа, который уточнил уже действующие ограничения на въезд в страну граждан ряда мусульманских государств и ввел временный запрет для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада. «Мнимое сочувствие Трампа к жителям Ирана звучит еще менее убедительно на фоне его нового и еще более оскорбительного запрета на въезд для таких выдающихся граждан», – написал министр в Twitter. Недавно на Генассамблее ООН глава Белого дома раскритиковал руководство Ирана, заявив, что оно превратило Иран в страну-изгоя и маскирует «коррумпированную диктатуру» под видом демократии.

Ограничения на въезд в США для граждан Ирана были введены раньше в 2017 г., одновременно с такими же мерами для граждан Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судан. 24 сентября Трамп подписал прокламацию о новых ограничениях на въезд в США. Из старого списка был исключен Судан, зато в перечень внесли Венесуэлу, КНДР и Чад.

В прокламации говорится, что Иран регулярно уходит от сотрудничества с руководством США в сфере безосности, является источником значительной террористической угрозы и не принимает свох граждан, выдворяемых из Соединенных Штатов. Госдепартамент США считает иранское государство спонсором терроризма, говорится также в документе. Также в Вашингтоне считают недостаточными принятые в Иране меры по проверке лиц, желающих выехать в США, и по обмену информацией о факторах риска с другими странами.