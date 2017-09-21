Могерини рассказала о признании «шестеркой» факта исполнения Ираном ядерной сделки

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о соблюдении условий иранской ядерной сделки всеми сторонами, включая сам Иран, передает Reuters. Об этом она сообщила по тогам заседания Ирана и «шестерки» гарантов сделки – представителей России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии. Встреча проходила нна полях Генассамблеи ООН.

Факт соблюдения сделки Ираном, по словам Могерини, признали и представители США, ранее ставившие ее под сомнение. «Соглашение касается ядерной программы, оно выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит, нет необходимости вскрывать документ», - цитирует заявление Могерини по итогам полуторачасовой встречи ТАСС.

При этом Могерини выразила неуверенность в том, что США будут придерживаться этого вывода, отмечает Reuters. Отвечая на вопрос о том, продолжат ли США участвовать в соглашении, глава европейской дипломатии заявила, что «это уже другой вопрос». Сама она считает, что возобновлять дискуссию не стоит. «У нас уже есть один потенциальный ядерный кризис. Нам определенно (не нужно) переходить ко второму », - подчеркнула она, имея в виду ядерное оружие Северной Кореи.