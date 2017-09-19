Макрон выступил в защиту ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил с трибуны Генассамблеи ООН о приверженности сделке по Ирану, передает «Интерфакс».

«Я защищаю ядерное соглашение с Ираном. Наши обязательства по борьбе с распространением позволили 14 июля 2015 г. выйти на активный, поддающийся контролю договор, который позволяет гарантировать то, что у Ирана не будет ядерного оружия», - сказал он.

По его словам, нельзя отказываться от этого договора, не предлагая ничего взамен. «Но это даже не ошибка, а скорее безответственность, поскольку это исключительно важный договор, который имеет большое значение для мира, когда не следует исключать огромных рисков», - сказал Макрон.

«Нам необходимо выполнять это соглашение», - заключил он.