Трамп пообещал Нетаньяху, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Израиль в понедельник заверил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия», - заявил Трамп в ходе встречи с израильским премьером. «Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации», - отметил Трамп, добавив, что Ирану «необходимо быть очень аккуратным с США» и что «он должен быть благодарен» за эту сделку.

Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где призвал арабские страны истребить радикалов и также обвинил Иран в нестабильности в регионе. В ходе этого визита с Эр-Риядом были подписаны сделки на общую сумму $350 млрд, включая самый крупный в истории США контракт на поставку вооружений стоимостью $110 млрд.

В апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в том, что эта страна продолжает провокации с целью дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, при оценке эффективности «ядерной сделки» 2015 г. с Тегераном нужно учитывать не только то, как Иран выполняет ее условия, но и его политику в регионе, которая противоречит интересам США в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане.