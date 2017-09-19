Дональд Трамп перенес принцип America First на уровень ООН

Mary Altaffer / AP

Дональд Трамп, обращаясь во вторник к Генеральной ассамблее ООН, разбавил умеренный тон выступления (на использовании которого настаивают его советники) резкими высказываниями и кличками в отношении противников, а обещания не навязывать свое мнение и образ жизни другим странам – заявлениями о готовности «полностью разрушить Северную Корею» и нападками на «авторитарный» Иран.

Значительная часть 41-минутного выступления Трампа была посвящена Северной Корее. Он призвал страны ООН приложить все силы для того, чтобы остановить ее ядерную программу, а если это не удастся сделать дипломатическими методами, США, «обладающие огромной силой и терпением», могут ее «полностью разрушить». Трамп наделил лидера КНДР Ким Чен Ына прозвищем «человек-ракета» и называл его миссию «самоубийственной для него самого и его режима».

Необходима политическая мудрость, чтобы избежать войны с КНДР, заявил позднее в своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он затем подколол Трампа еще раз, упрекнув политиков, провоцирующих неприязнь к беженцам и иммигрантам ради своих политических целей.

Трамп также призвал стереть с лица земли «лузеров-террористов»; назвал международное соглашение по ядерной программе Ирана, главный экспортный товар которого – насилие и хаос на Ближнем Востоке, одним худшим, в которых участвовали США; и посетовал, что «значительные части света конфликтуют, а некоторые фактически направляются в ад».

Но в начале и конце речи Трамп сделал программные заявления, перенеся на международную арену принципы, которые отстаивает его администрация. «Я всегда буду ставить Америку на первое место, – заявил президент США. – Так же как и вы, будучи лидерами своих стран, <…> будете ставить их на первое место». США не будут навязывать свои ценности другим странам, добавил он. А в конце речи заявил о «возобновлении нашей приверженности главным обязательствам каждого правительства – обязательствам перед своими гражданами».

Высокопоставленный чиновник Белого дома накануне выступления Трампа рассказал The Wall Street Journal, что в обращении президента националистическая тема предвыборной кампании будет объединена с призывом к другим странам сделать национальные интересы новой основой международного сотрудничества. «Внешнюю политику будут определять результаты, а не идеология, – сказал чиновник (Трамп в выступлении повторил эти слова). – [Президент] пытается объяснить, что принцип «Америка на первом месте» сочетается не только с целью международного сотрудничества, но и является рациональной основой для каждой страны, стремящейся к сотрудничеству». По его словам, сам Трамп называет это доктриной «принципиального реализма».

Страны могут решить глобальные конфликты, только если в первую очередь защищают себя и свои интересы, заявил Трамп в своей речи, подчеркнув важность патриотизма и суверенитета. Не назвав напрямую Россию и Китай (лидеры которых не участвуют в нынешнем заседании ассамблеи), Трамп косвенным образом раскритиковал их, заявив, что отвергает «угрозы суверенитету – от Украины до Южно-Китайского моря».

Принципы ограничения и избранности, о которых говорит Трамп, сложно объединить с глобальной войной с терроризмом, к которой он призывает, считает Майкл Деш, политолог Центра международной безопасности при Notre Dame University. «Всякий раз, когда к слову «реализм» добавляют прилагательное, жди проблем», – сказал он Financial TImes, указав на размытость принципов Трампа: он «дружит с авторитарной Саудовской Аравией и одновременно обрушивается на Иран, где только что переизбрали достаточно умеренное правительство».

Как отмечают наблюдатели, слова Трампа имеют вес просто потому, что он президент США. Мировые лидеры будут смотреть, как Трампу удастся сбалансировать свою во многом наступательную риторику с призывами к международному сотрудничеству, сказал WSJ накануне заседания Ричард Гоуэн из Европейского совета по международным отношениям. По его мнению, многие дипломаты и политики будут «относительно счаcтливы», если Трамп в обмен на помощь в конфликте с Северной Кореей и более равномерное распределение расходов на содержание ООН заявит о своей лояльности организации.

В понедельник во время встречи со многими мировыми лидерами Трамп заявил, что ни одна страна не должна нести непропорционально тяжелое бремя «в военном и финансовом отношении» по обеспечению безопасности и стабильности в мире. С финансовой точки зрения, Вашингтон обеспечивает 22% бюджета ООН, составляющего $5,4 млрд. Его доля в финансировании миротворческих миссий была в этом году усилиями посла США при ООН Никки Хейли сокращена с 28% до 25%. С военной же точки зрения, согласно июньским данным ООН, из 97 000 солдат и полицейских, участвующих в миротворческих миссиях, 74 – американцы.

Оглашенные Трампом принципы перекликаются с пунктами декларации о поддержке реформ в ООН, которую в понедельник подписали более 140 стран. Реформы во многом связаны со снижением уровня бюрократии в организации, повышении прозрачности и ответственности, пересмотром бюджета. В декларации также говорится: «Мы осознаем, что каждая страна ответственна прежде всего за собственное экономическое и политическое развитие, а также признаем роль ООН в обеспечении платформы для партнерских действий с целью обеспечить устойчивое мировое развитие».

Большинство сотрудников ООН согласны, что ее нужно серьезно реформировать, но опасаются борьбы с США по поводу бюджета, поясняет директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (Вашингтон) Мэтью Барроуз: «Когда я работал советником [экс-постпреда США при ООН Ричарда] Холбрука, а Сергей Лавров – российским постпредом при ООН, Вашингтон тоже развернул борьбу за сокращение своих взносов. В конце концов нам удалось достичь компромисса, и именно этого я ожидаю и в этот раз. Но Трамп может потребовать, чтобы Пекин побольше раскошелился на нужды ООН». В то же время президент США до сих пор видит в ООН игрока, который может ему помочь по ключевым для Трампа темам – КНДР и Ирану, добавляет Барроуз: «Поддержка Совбеза необходима любым новым санкциям против КНДР, Ирана или другой страны, если США хотят, чтобы они действительно заработали. Правда, для Трампа и его администрации двусторонние отношения в этом плане – приоритет. Поэтому его успех будет зависеть от того, сможет ли он убедить лично Си Цзиньпина поддержать санкции против КНДР, а Владимира Путина – против Ирана».

Выступление Трампа – огромная разница с его критикой ООН в стиле «разнести все» во время предвыборной кампании, когда он называл организацию «говорильней», которая не может решить ни одну мировую проблему, добавляет Барроуз.