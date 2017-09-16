В Иране заявили о наличии сверхмощной бомбы

У Ирана есть сверхмощная неядерная бомба собственного производства, заявил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в эфире иранского телеканала.

«Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 т, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина"», — сказал Хаджизаде.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать его же слова о том, что «если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб"».