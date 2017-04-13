США сбросили на ИГ в Афганистане мощнейшую неядерную бомбу

США впервые применили в боевых условиях в Афганистане мощнейший неядерный боеприпас, состоящий на вооружении ВВС страны - десятитонную фугасную бомбу GBU-43/B МОАВ («Мать всех бомб»), сообщило агентство Reuters. В арсенале ВВС меньше двух десятков таких бомб.

По данным CNN, боевое применение GBU-43/B состоялось в районе Ачин пограничной с Пакистаном провинции Нангархар в 19.00 местного времени. Местность известна обилием естественных укрытий - пещер, а также тоннелей, которые используют боевики. Именно здесь был укрепрайон Тора-Бора, где в начале 2000-х скрывался Усама бин Ладен.

По имеющейся информации, боеприпас сбросили с самолета MC-130, принадлежащего Командованию специальных операций ВВС США. Целью были тоннели и боевики запрещенного в России «Исламского государства». Военные ведут оценку результатов удара, авторизованного командующим войсками США в Афганистане генералом Джоном Николсоном, пишет CNN.

Информацию о цели атаки подтвердил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Целью была система тоннелей, которая позволяла боевикам ИГ безнаказанно атаковать военных специалистов США, работающих в этом районе», - сказал Спайсер.

Вопреки распространенному заблуждению, MOAB не является самой тяжелой бомбой в арсенале США, а лишь наиболее мощной по фугасному действию (8,5 т усиленной взрывчатки с тротиловым эквивалентом 11 т). Самая тяжелая бомба - это пенетратор GBU-57A/B весом 14 т с зарядом 2,4 т, предназначенный для поражения важнейших сильно укрепленных объектов. Ее основной носитель - стратегический бомбардировщик B-2.

Самое мощное неядерное взрывное устройство, сброшенное с самолета в России - это так называемый «Папа всех бомб», испытанный в 2007 г. с бомбардировщика Ту-160. Это боеприпас объемного взрыва, немного уступающий MOAB по массе, с тротиловым эквивалентом 44 т.