В результате удара международной коалиции в Сирии погибли 18 человек

Международная коалиция во главе с США сообщила, что в результате ее авиаудара 11 апреля по союзным силам ополченцев погибли 18 человек. Об этом говорится в сообщении объединенного штаба операции (CJTF–OIR).

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по координатам, которые были предоставлены союзниками, предполагалось, что на этой территории находились боевики террористической организации «Исламское государство». Жертвами удара стали 18 бойцов из оппозиционных Сирийских демократических сил, ведущих борьбу против ИГ.

В настоящее время причины инцидента расследуются, военные выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее сегодня ВС Сирии сообщили, что при ударе коалиции США по химическим складам ИГ погибли сотни человек. По данным сирийских властей, удар был нанесен 12 апреля.