США опровергли сообщения сирийских СМИ об ударах авиации коалиции близ Дейр-эз-Зора

Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан опроверг утверждения Дамаска о том, что ее самолеты нанесли в среду удары близ города Дэйр-эз-Зор.

«Официальный представитель видел сообщения агентства САНА, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!» - написал в четверг официальный представитель операции «Решительная поддержка» в своем микроблоге в Twitter.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что российское ведомство не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в Дэйр-эз-Зоре. «Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля», - говорится в пресс-релизе Минобороны.

Ранее САНА со ссылкой на генштаб вооруженных сил Сирии сообщило, что накануне ВВС международной коалиции нанесли удары к востоку от Дэйр эз-Зора, в результате которых погибли несколько сот человек.

Согласно заявлению командования ВС Сирии удары были нанесены по штабу и складам с химическим оружием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).