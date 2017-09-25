США впервые ввели ограничения на въезд для граждан КНДР, Чада и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, вводящую новые ограничения на въезд для граждан восьми стран: Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, а также Венесуэлы, КНДР и Чада, следует из сообщения Белого дома. Три последние страны подвергаются подобным ограничениям впервые, остальные уже фигурировали в списке, приложенном к январскому миграционному указу Трампа, сообщает Associated Press. Судан, напротив, был исключен из предусматривающего ограничения списка.

Новые правила вступают в силу с 18 октября, чтобы погранслужбы успели к ним адаптироваться. Строгость ограничений варьируется в зависимости от страны. В большинстве случаев действующие визы аннулироваться не будут. Исключение составят неиммиграционные визы для определенных должностных лиц Венесуэлы и их ближайших родственников.

«Сделать Америку безопасной – мой главный приоритет. Мы не можем пускать в нашу страну тех, кому не можем доверять», – пояснил Трамп в своем твиттере.

Предыдущий миграционный указ Трампа вступил в силу лишь через несколько месяцев после его опубликования из-за многочисленных судебных тяжб. На следующей неделе аргументы против него будут заслушаны в Верховном суде на финальной стадии разбирательства, отмечает CNN.