Белый дом попросил Верховный суд поддержать миграционный указ Трампа

Администрация Дональда Трампа 1 мая направила в Верховный суд США ходатайство о пересмотре решения о блокировке миграционного указа президента о временном запрете на въезд в страну гражданам шести стран. Как сообщает Reuters, если Верховный суд удовлетворит это ходатайство, запрет вступит в силу немедленно. Для этого из девяти судей за него должны проголосовать пять. Предполагается, что судьи, в частности, оценят резкую предвыборную риторику Трампа на предмет, может ли она быть свидетельством антимусульманской направленности указа.

Президент 6 марта подписал указ о запрете гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезжать в США в течение 90 дней. Это решение заблокировали суды низших инстанций на том основании, что запрет является дискриминационным. Первый миграционный указ Трампа был издан в конце января и заблокирован спустя неделю после иска от штатов Вашингтон и Миннесота.

Представитель минюста США Сара Исгур Флорес объяснила, что миграционный указ президента нужен для поддержания безопасности страны и защиты людей от терроризма. Одна из общественных организаций, противодействующих указу, Американский союз гражданских свобод, через Twitter отреагировала: «Мы уже победили этот омерзительный запрет и готовы сделать это снова».