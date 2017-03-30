Гавайский суд бессрочно продлил запрет на иммиграционный указ Трампа

Федеральный суд штата Гавайи продлил блокировку миграционного указа Трампа, сообщает телеканал CNN. Судья Деррик Уотсон, который две недели назад заблокировал действие указа Трампа, выслушав истцов, согласился с их предложением. В соответствии с судебным постановлением действие миграционного указа приостанавливается бессрочно. Трамп сможет возобновить действие указа, только если суд отменит это постановление.

Миграционный указ Трампа, который он подписал 6 марта, предусматривал введение 90-дневного запрета на въезд в США для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение делалось для представителей этих стран, обладающих на момент подписания указа визой или видом на жительство.

Ранее Трамп заявил, что решение суда «заставляет нас выглядеть слабыми». Президент указал на «беспрецедентное превышение судебных полномочий и пообещал оспаривать этот запрет и довести дело вплоть до Верховного суда.