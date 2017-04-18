Трамп поручит правительству ограничить выдачу рабочих виз для иностранцев

Президент США Дональд Трамп 18 апреля должен инициировать изменения в визовое и трудовое законодательство, которые ограничат возможность временно нанимать высококвалифицированных иностранцев на работу в США в интересах американцев. Как сообщает Reuters, 18 апреля в ходе посещения штаб-квартиры производителя инструментов Snap-On в Висконсине Трамп подпишет исполнительный указ, которым обяжет федеральные структуры рекомендовать внесение таких изменений. Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали два высокопоставленных чиновника в Белом доме. Указ станет одним из шагов президента по выполнению предвыборных обещаний добиваться, чтобы в США покупали американское и нанимали на работу американцев. Также президент намерен добиваться изменений в процедуре госзакупок, с тем чтобы по таким контрактам закупалось больше американских товаров.

Президентский срок Трампа приближается к стодневной отметке, и пока в отношении предвыборных обещаний он не сумел добиться серьезных успехов в изменении законодательства, но принимал исполнительные указы для изменения регуляторной политики в помощь развитию экономики, отмечает агентство.

Новый указ будет призывать к тому, чтобы трудовое законодательство США и законы, регулирующие въезд иностранцев в страну, позволяли повысить занятость среди трудящихся американцев и чтобы они могли получать более высокие зарплаты. Министерства труда, юстиции, государственной безопасности, госдеп будут призваны заняться борьбой с мошенничеством и злоупотреблениями с использованием иммигрантов и защитой прав американских трудящихся. Им поручат представить планы того, как добиться, чтобы визы типа H-1B, которые должны выдаваться квалифицированным иностранным специалистам, действительно выдавались таким соискателям, а не использовались для найма относительно неквалифицированных иностранцев, которые согласны на меньшие зарплаты по сравнению с запросами граждан США. Также указ потребует ликвидировать дыры в законодательстве, которые позволяют иностранным поставщикам выигрывать государственные тендеры у американских производителей.

H-1B выдаются иностранцам с высшим образованием, в том числе ученым, инженерам и программистам. Ежедневно правительство США через лотерею выдает 65 000 таких виз, а также раздает еще 20 000 студентам, получившим дипломы и намеренным работать по специальности. По данным миграционных служб США, количество заявок на эти визы снизилось в 2017 г. до 199 000 с 236 000 в 2016 г. Американские компании говорят, что используют H-1B для найма самых талантливых сотрудников. Из данных министерства труда за 2016 г. Reuters подсчитало,что более 15% сотрудников Facebook въехали в страну по визе этого типа.

Сложившаяся практика при этом критикуется за то, что большая доля выдаваемых виз H-1B поступает в аутсорсинговые фирмы, которые в результате выдают их относительно низкоквалифицированным соискателям вакансий в сфере технологий. Также систему критикуют за то, что схема лотереи выгодна таким фирмам-посредникам, которые для получения виз «заливают» ее массой заявок от соискателей.