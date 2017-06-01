Заявителям придется предоставлять данные биографии за 15 лет и ники в соцсетях за пять лет

США ужесточили правила выдачи виз Mike Blake / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила для просителей американской визы во всех странах, сообщает агентство Reuters. Речь идет о необходимости заполнить новый бланк, в котором указываются идентификаторы в социальных сетях и номера телефонов за последние пять лет.

Кроме того, теперь требуется указывать данные биографии за 15 лет, включая адреса, по которым жил заявитель, и номера его предыдущих загранпаспортов, а также страны, которые он посещал. Новые правила были утверждены 23 мая.

Агентство отмечает, что принятые меры являются частью программы по ужесточению проверки потенциальных туристов. Во время общественных обсуждений в адрес инициативы высказывалась неоднократная критика. Критики утверждают, что дополнительная анкета приведет к длительным задержкам в обработке данных иностранных студентов и ученых, которые собираются в США.

Ответы на вопросы о социальных сетях являются добровольными, однако чиновники подчеркивают, что отсутствие соответствующей информации может привести к задержкам в получении визы или отказу во въезде.

В Государственном департаменте отмечают, что сотрудники посольства смогут запросить и дополнительную информацию при необходимости.

Иммиграционные адвокаты и правозащитники утверждают, что запрос написать данные биографии за 15 лет и требование на перечисление всех ников в соцсетях за пять лет, скорее всего, направлены на то, чтобы «поймать» заявителя, который может просто не помнить всю необходимую информацию.

В предвыборной кампании Трамп обещал ужесточить миграционную политику и усилить меры безопасности в стране. В частности, он предлагал заставить Мексику платить за строительство стены на южной границе с США. Новый президент 27 января распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии – без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира. Позже администрация президента США де-факто смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов, исключив из него обладателей действующей грин-карты. Однако американские суды признали незаконными и первый, и второй вариант иммиграционного указа.