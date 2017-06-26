Трамп назвал победой решение Верховного суда об антииммиграционном указе

Президент США Дональд Трамп назвал «чистой победой» решение Верховного суда о частичном восстановлении действия его миграционного указа, приостанавливающего, в числе прочего, выдачу виз в США гражданам ряда мусульманских государств. «Сегодняшнее единогласное решение Верховного Суда - чистая победа для нашей национальной безопасности, - отметил он. - Оно сделает более эффективными временные запреты на поездки из шести стран с высоким уровнем терроризма и прием беженцев».

Трамп подчеркнул, что «не может пропустить в страну людей, которые хотят причинить вред» США. «Сегодняшнее решение позволяет мне использовать важный инструмент для защиты нашей Родины. Мне особенно приятно, что решение Верховного суда поддержали все девять судей», - заключил глава государства.

Принятое в понедельник постановление суда означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

Федеральные суды уже дважды блокировали исполнительные указы Трампа об антииммиграционных мерах. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).