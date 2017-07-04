Иран подписал контракт с Total на $5 млрд
Французская компания будут участвовать в разработке нового участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс»
- Артур Топорков
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2021 г.
Hamed Malekpour
Total и Иранская государственная нефтегазовая компания (NIOC) подписали контракт на освоение 11-го участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс», говорится в официальном сообщении французского холдинга. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2021 г., ожидаемые объемы добычи – до 20,7 млрд куб. м газа, или до 146 млн барр. н. э., в год, включая газовый конденсат. Согласно контракту газ будет поставляться на внутренний рынок Ирана, сказано в сообщении Total.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}