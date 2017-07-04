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Иран подписал контракт с Total на $5 млрд

Французская компания будут участвовать в разработке нового участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс»

Total и Иранская государственная нефтегазовая компания (NIOC) подписали контракт на освоение 11-го участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс», говорится в официальном сообщении французского холдинга. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2021 г., ожидаемые объемы добычи – до 20,7 млрд куб. м газа, или до 146 млн барр. н. э., в год, включая газовый конденсат. Согласно контракту газ будет поставляться на внутренний рынок Ирана, сказано в сообщении Total.

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