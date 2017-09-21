США могут объявить о выходе из соглашения по Иранской программе до 15 октября

Президент США Дональд Трамп, критикующий иранскую ядерную сделку, вероятно, распорядится выйти из соглашения до 15 октября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме. В этот день истекает срок обнародования результатов очередного обзора Вашингтоном хода соблюдения соглашения. Накануне Трамп заявлял, что уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения, но пока никому о нем не сообщал.

Это подтвердил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, по словам которого Трамп решение принял, но «никому об этом не сказал», сообщил ТАСС. По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила Трампа сообщить о принятом решении, но он «ответил отказом». США обвиняют Тегеран в военной поддержке президента Сирии Башара Асада.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров «шестерки» сообщила, что все, включая США, признали акт исполнения Ираном ядерной сделки.