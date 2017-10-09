Политика
Платный
Светлана Бочарова|Алексей Никольский
Власть
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Чужой мэр идет в губернаторы

Кремль обеспечил себе проблемы в Новосибирске

Новому губернатору из Вологды будет трудно прижиться в регионе

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку восьмого за две недели губернатора – пост руководителя Новосибирской области в пятницу оставил Владимир Городецкий. Врио губернатора до выборов в сентябре 2018 г. назначен мэр Вологды Андрей Травников – выходец из «Северстали» Алексея Мордашова, работавший затем заместителем губернатора Вологодской области и заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике