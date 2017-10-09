Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Чужой мэр идет в губернаторы
Кремль обеспечил себе проблемы в Новосибирске
Новому губернатору из Вологды будет трудно прижиться в регионе
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Чужой мэр идет в губернаторы
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин принял досрочную отставку восьмого за две недели губернатора – пост руководителя Новосибирской области в пятницу оставил Владимир Городецкий. Врио губернатора до выборов в сентябре 2018 г. назначен мэр Вологды Андрей Травников – выходец из «Северстали» Алексея Мордашова, работавший затем заместителем губернатора Вологодской области и заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
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