Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Адвокат отстоял право на шорты
Уволенный за ношение шортов в суде адвокат вернул себе статус
Нарушение дресс-кода признано не противоречащим этике
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Адвокаты не могут обжаловать это решение за пределами региона, более того, новая редакция кодекса этики разрешает адвокату оспаривать в суде только процедурные вопросы
Евгений Разумный / Ведомости
Ленинский райсуд Мордовии во вторник признал незаконным решение регионального совета Адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката Сергея Наумова за то, что он пришел на заседание по уголовному делу в шортах и бандане. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Наумова. Пока оглашена только резолютивная часть решения.
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