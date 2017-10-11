Уволенный за ношение шортов в суде адвокат вернул себе статус

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Адвокат отстоял право на шорты

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Адвокаты не могут обжаловать это решение за пределами региона, более того, новая редакция кодекса этики разрешает адвокату оспаривать в суде только процедурные вопросы Евгений Разумный / Ведомости

Ленинский райсуд Мордовии во вторник признал незаконным решение регионального совета Адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката Сергея Наумова за то, что он пришел на заседание по уголовному делу в шортах и бандане. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Наумова. Пока оглашена только резолютивная часть решения.