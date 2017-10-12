Центризбирком провел работу над чужими ошибками

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















ЦИК против фантомов Д. Абрамов / Ведомости

Система голосования по месту пребывания будет скорректирована по результатам прошедшей в сентябре избирательной кампании. Главная новелла – отказ от специальных участков, где могли проголосовать избиратели, открепившиеся менее чем за пять дней до голосования. Это следует из подготовленного Центризбиркомом проекта порядка подачи заявления о включении избирателя в список по месту нахождения на выборах президента, утвердить его ЦИК планирует через неделю, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Действующие правила предусматривают два режима голосования по месту пребывания. Если избиратель подает заявление о намерении голосовать вне дома не позднее чем за пять дней до даты выборов, его включают в списки на участке по месту пребывания – и он точно знает, где будет голосовать. Открепившихся в последние четыре дня перед голосованием включить в основные списки уже не успевают, поэтому для них предусмотрены специальные заявления с отрывными марками, проголосовать по ним можно на любом из специально выделенных для этой цели участков, а часть марки на участках сохраняют и используют для отчета. В 20 регионах, где в ходе сентябрьской кампании проходила апробация новой системы, спецучастков было 5–15% от общего количества, а специальные марки получили в общей сложности 21 928 человек из 223 407 написавших заявления, т. е. примерно каждый десятый.