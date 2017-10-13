Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Затраты без программы
Российские военные расходы постепенно снижаются
Но их дальнейшая динамика зависит от еще не принятой госпрограммы вооружений
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Большая часть расходов раздела «Национальная оборона» засекречена, но основную часть закрытых расходов составляют затраты на закупку, ремонт и разработку вооружений, поясняет человек в Минобороны
Максим Стулов / Ведомости
Расходы по разделу «Национальная оборона» должны снизиться в 2018 г. примерно на 100 млрд руб., говорится в заключении комитета Госдумы по обороне на проект федерального бюджета. В этом разделе собрана наибольшая часть военных расходов. Самые крупные расходы за его пределами – военные пенсии, на которые в 2018 г. заложено 700,2 млрд руб. (в России 2,639 млн военных пенсионеров).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}