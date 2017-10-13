Политика
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Алексей Никольский
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Затраты без программы

Российские военные расходы постепенно снижаются

Но их дальнейшая динамика зависит от еще не принятой госпрограммы вооружений

Расходы по разделу «Национальная оборона» должны снизиться в 2018 г. примерно на 100 млрд руб., говорится в заключении комитета Госдумы по обороне на проект федерального бюджета. В этом разделе собрана наибольшая часть военных расходов. Самые крупные расходы за его пределами – военные пенсии, на которые в 2018 г. заложено 700,2 млрд руб. (в России 2,639 млн военных пенсионеров).

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