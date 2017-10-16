Минюст не против стихийных встреч депутатов с избирателями

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Прогнозировать решение Конституционного суда трудно – тот очень осторожен в вопросах, связанных с политикой, считает член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский Евгений Разумный / Ведомости

Незапланированные встречи депутатов с избирателями не подпадают под ограничения, предусмотренные законодательством о митингах, говорится в отзыве Минюста на запрос Конституционного суда, который во вторник рассмотрит обращение членов трех фракций Госдумы.

Депутаты оспорили поправки в закон о митингах, по которым встречи с избирателями теперь могут проходить свободно только «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях», а во всех других случаях их нужно согласовывать с органами исполнительной власти. Это нарушает конституционный принцип разделения властей и создает ограничения для исполнения депутатами своих обязанностей, уверены заявители: «Законодательная власть ставится в зависимость от исполнительной, депутаты всех уровней лишены возможности самостоятельно принимать решения о проведении встреч со своими избирателями». К тому же по закону парламентарии обязаны регулярно отчитываться перед избирателями о своей работе, а поправки нарушают и право граждан на обращение к своему депутату, указывают заявители.